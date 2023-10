Die schiitische Huthi-Bewegung im Jemen hat nach eigenen Angaben Gebiete in Israel angegriffen. Eine große Anzahl von Drohnen und „eine große Ladung“ Raketen seien auf „mehrere Ziele des israelischen Feindes“ abgeschossen worden, hieß es in einer Mitteilung der vom Iran unterstützten Gruppe vom Dienstag.

„Mit der Hilfe Gottes, des Allmächtigen, haben unsere Streitkräfte eine große Anzahl von ballistischen und geflügelten Raketen sowie Drohnen auf verschiedene Ziele des israelischen Feindes in den besetzten Gebieten abgefeuert“, hieß es in einer Erklärung des Huthi-Militärs, die am Dienstag über den Fernsehsender Al-Masirah TV ausgestrahlt wurde.

بيان القوات المسلحة بشأن العملية العسكرية التي استهدفت عمق الكيان الصهيوني نصرةً للشعب الفلسطيني المظلوم ولمقاومته المجاهدة.pic.twitter.com/p7ujSJtJoE — العميد يحيى سريع (@army21ye) October 31, 2023

„Dies ist die dritte Operation zur Unterstützung unserer unterdrückten Brüder in Palästina“, erklärte der Sprecher Yahya Sare'e. „Die Streitkräfte werden weitere qualitative Raketen- und Drohnenangriffe durchführen, bis Israel seine Aggression einstellt.“



Israel hatte die Huthis für einen Drohnenangriff am vergangenen Freitag verantwortlich gemacht und erklärt, seine Flugzeuge hätten „feindliche Ziele“ in Richtung Südisrael abgefangen.

Eilat: Alarmsirenen im israelischen Badeort

Die israelische Armee hat nach eigenen Angaben eine Rakete abgefangen, die aus einem Gebiet am Roten Meer abgefeuert wurde. Das israelische Arrow-Raketenabwehrsystem habe das Geschoss erfolgreich abgefangen, vorsorglich seien zudem Kampfjets aufgestiegen, erklärte das Militär am Dienstagmorgen. Kein Geschoss aus der Region habe „israelisches Gebiet“ erreicht. In dem israelischen Badeort Eilat ertönten die Alarmsirenen, die Armee gab aber kurz darauf Entwarnung.

Huthis: Wir sind „Teil der Achse des Widerstands“ gegen Israel

In einem am Dienstag ausgestrahlten Interview mit dem arabischen Sender al Mayadeen sagte der Ministerpräsident der Huthi-Regierung Abdelaziz bin Habtour am Dienstag, die Huthis seien „Teil der Achse des Widerstands“ gegen Israel und kämpften sowohl mit „Worten als auch mit Drohnen“. „Es handelt sich um eine Achse, und es gibt eine Koordinierung, eine gemeinsame Einsatzzentrale und ein gemeinsames Kommando für all diese Operationen“, sagte er.



Die Huthis hatten 2014 die jemenitische Hauptstadt Sanaa eingenommen und kontrollieren große Teile des Landes.

Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hat bisher nicht auf die Behauptungen und Drohungen der Huthis reagiert. In einer Pressekonferenz am Montagabend sagte er jedoch, die Hamas im Gazastreifen sei „Teil der Achse des Bösen, die der Iran gebildet hat, einer Achse des Terrors, die durch die Bewaffnung, Ausbildung und Finanzierung der Hamas im Gazastreifen, der Hisbollah im Libanon, der Huthis im Jemen und anderer Terror-Vertreter im gesamten Nahen Osten und über den Nahen Osten hinaus funktioniert“. (mit dpa, AFP)