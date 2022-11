Vater verstorben: Jennifer Aniston mit emotionalem Post auf Instagram Die 53-jährige Schauspielerin hat sich in den sozialen Medien zu dem Tod ihres Vaters geäußert. dpa

Jennifer Aniston posiert 2012 mit ihrem Vater auf dem Hollywood Walk of Fame. AFP/Chris Delmas

New York -Die US-Schauspielerin Jennifer Aniston (53) trauert um ihren Vater. John Aniston sei bereits am Freitag im Alter von 89 Jahren gestorben, teilte Jennifer Aniston in einem emotionalen Post auf Instagram mit.