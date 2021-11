Berlin - Bundesgesundheitsminister Jens Spahn will nicht CDU-Chef werden. Das teilte er laut mehreren Medien am Mittwoch der CDU/CSU-Fraktion mit. In der Fraktionssitzung sagte er nach Angaben von Teilnehmern, er werde in keinen parteiinternen Wahlkampf eintreten, sondern wolle sich vollständig auf die Bekämpfung der Pandemie konzentrieren.

Bereits vor drei Jahren hatte sich Spahn für den CDU-Vorsitz beworben. Er unterlag damals Annegret Kramp-Karrenbauer. Nach deren Rücktritt unterstützte er die erfolgreiche Kandidatur von Armin Laschet, der sein Amt auf dem Parteitag im kommenden Januar abgeben will.

Am Samstag begann die Bewerbungsfrist für die Vorsitzkandidaten. Öffentlich erklärte sich bislang noch keiner der Interessenten. Als mögliche Kandidaten gelten Friedrich Merz und Norbert Röttgen - seit kurzem wird auch Kanzleramtsminister Helge Braun als Interessent gehandelt.