Jerusalem: Auto überfährt mehrere Fußgänger, Fahrer wird erschossen (Video)

Im Zentrum von Jerusalem sind am Montag nach Angaben von Helfern acht Menschen verletzt worden, die von einem Auto überfahren wurden. Ein 39-jähriger Palästinenser habe nach ersten Erkenntnissen „absichtlich mehrere Fußgänger gerammt“, teilte die israelische Polizei am Montag mit. Der mutmaßliche Angreifer sei vor Ort von einem Zivilisten erschossen worden.

Bei dem mutmaßlichen Täter habe es sich demnach um einen Bewohner aus Ost-Jerusalem gehandelt. Die Ermittlungen dauern an. Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu sprach von einem „terroristischen Anschlag“. Am Abend begann in Israel der Soldatengedenktag, der am Dienstagabend in den Unabhängigkeitstag übergeht. Das Land feiert in diesem Jahr sein 75-jähriges Bestehen.

Verletzte in Jerusalem: Polizei spricht zunächst nicht von „Anschlag“

Das israelische Rote Kreuz, Magen David Adom, hatte in einer Erklärung mitgeteilt, dass mehrere Fußgänger durch ein Auto verletzt worden seien. Ein 70-jähriger Mann sei schwer verletzt. Nach Angaben des Rettungsdienstes Zaka wurde auch die Frau des Mannes, sowie sechs weitere Menschen mittelschwer verletzt. Der Vorfall ereignete sich demnach unweit des Machane-Jehuda-Markts, der auch bei Touristen beliebt ist. Der Ort befindet sich in der Nähe des Hauptbahnhofs.

Die Polizei ordnete den Vorfall zunächst nicht als Anschlag ein und erklärte aber, dass ein „Verdächtiger“ „neutralisiert“ worden sei. Eine große Zahl Polizisten sei zur Verstärkung gerufen worden. Im Internet veröffentlichte Zeugenvideos zeigen, wie ein Zivilpolizist mehrere Schüsse auf das Auto abgibt.

Die Sicherheitslage in Israel und den Palästinensergebieten ist seit langem angespannt. Seit Anfang des Jahres wurden 17 Israelis, ein Italiener und eine Ukrainerin bei Anschlägen getötet. Im gleichen Zeitraum kamen 96 Palästinenser ums Leben – sie wurden etwa bei Zusammenstößen mit der israelischen Armee oder nach eigenen Anschlägen erschossen.