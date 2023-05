Jetzt hat sie Zeit: Berlins Ex-Sozialsenatorin Kipping geht im Mai ins Freibad

Seit gut einer Woche ist Spitzenpolitikern Katja Kipping (Linke) keine Berliner Senatorin für Arbeit und Soziales mehr. Nun hat sie Zeit und freut sich offenbar, dass in der Stadt die ersten Freibäder aufgemacht haben.

Kipping nutzte die Chance und ging am 4. Mai zum Anbaden in eins der schon geöffneten Bäder. Wie Kipping auf Twitter verriet, hätte sie nicht gedacht, dass sie bei den noch frischen Temperaturen 30 Minuten im Wasser durchhalten würde. In welchem Berliner Freibad sie ihre Bahnen geschwommen hat, verriet Katja Kipping aber nicht.