Jetzt offiziell: Das ist der deutsche Kader für die Fußball-WM

Das Eröffnungsspiel der WM ist bereits in zehn Tagen. Nun steht auch für Deutschland fest, wer mit nach Katar kommt.

Der finale Kader der deutschen Fußballnationalmannschaft für die WM in Katar steht nun fest. Wie der Deutsche Fußballbund auf Twitter mitteilte, verkündete Bundestrainer Hansi Flick am Donnerstag, welche Spieler mit in den Wüstenstaat kommen.

Für das Tor sind Manuel Neuer, Marc-André ter Stegen und Kevin Trapp eingeplant. Für das Mittelfeld/Sturm werden Karim Adeyemi, Julian Brandt, Niklas Füllkrug, Serge Gnabry, Leon Goretzka, Mario Götze, Ilkay Gündoğan, Kai Havertz, Jonas Hofmann, Joshua Kimmich, Youssoufa Moukoko, Jamal Musiala, Thomas Müller und Leroy Sané mitkommen.

Die Abwehr wird mit Amel Bella Kotchap, Matthias Ginter, Christian Günther, Thilo Kehrer, Lukas Klostermann, David Raum, Antonio Rüdiger, Nico Schlotterbeck und Niklas Süle besetzt. Nicht mit dabei sind unter anderem Mats Hummels und Marco Reus.

Die Fußball-Weltmeisterschaft in Katar beginnt am 20. November. Das Eröffnungsspiel Katar gegen Ecuador fängt um 17 Uhr statt.