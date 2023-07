Der Chef der Söldner-Gruppe Wagner, Jewgeni Prigoschin, ist offenbar beim Russland-Afrika-Gipfel in Sankt Petersburg. Das berichtete Sky News am Donnerstag unter Berufung auf russische Medien und einen Post mit Bild auf Facebook. Das Bild ist der neueste Post auf der Facebook-Seite von Dimitri Sytyi. Sytyi ist Mitglied der Wagner-Gruppe und agiert meist in der Zentralafrikanischen Republik. Auf dem Gipfel, den Russland zum zweiten Mal organisiert, befindet sich auch Wladimir Putin.

Das Bild zeigt Prigoschin, wie er einem Mann in Anzug die Hand schüttelt. Den Hintergrund des Bildes – eine Treppe mit gemustertem Teppich, ein gefliester Boden, eine Marmorsäule mit Vase darauf - identifiziert Sky News als Einrichtung des Trezzini Palace Hotel in Sankt Petersburg. Auf der Webseite des Russland-Afrika-Gipfels ist das Hotel als einer Orte gelistet, an denen Veranstaltungen im Rahmen des Gipfels stattfinden.

Prigoschins Aufenthaltsort war in den vergangenen Wochen unbekannt

Laut Sky News ist ein weiteres Bild, aufgenommen offenbar am gleichen Ort, in Wagner-Kanälen aufgetaucht. Ob die Bilder wirklich am Donnerstag aufgenommen wurden, konnte noch nicht verifiziert werden. Dass Prigoschin die gleiche Kleidung trägt, deutet aber, wie Sky News anmerkt, darauf hin, dass sie am selben Tag entstanden sind.

Der Aufenthaltsort des Wagner-Chefs Prigoschin war in den vergangenen Wochen ein Mysterium. Nach dem Aufstand der Söldner-Gruppe unter der Führung Prigoschins hatte es erst geheißen, der Söldner-Chef befinde sich Belarus. Der belarussische Präsident Alexander Lukaschenko sagte später, Prigoschin sei aber in Sankt Petersburg. Der Russland-Afrika-Gipfel, der zuerst 2019 stattfand, dauert zwei Tage. Vor vier Jahren waren noch alle 54 Teilnehmerstaaten dabei. Dieses Mal sollen nur 17 afrikanische Staats- und Regierungschefs angereist sein.