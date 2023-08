Auf Twitter und Telegram kursiert ein neues Video des Wagner-Söldnerführers Jewgeni Prigoschin. Es soll ihn in Afrika zeigen – angeblich nur wenige Tage vor seinem Tod. Laut Nachrichtenagenturen soll Prigoschin sagen: „Für diejenigen, die darüber diskutieren, ob ich noch lebe oder nicht, wie es mir geht - jetzt ist gerade Wochenende, zweite Augusthälfte 2023, ich bin in Afrika.“

Und weiter: „Für Leute, die über meine Auslöschung, mein Privatleben, mein Einkommen oder was auch immer diskutieren wollen, ist also alles in Ordnung“, fügt er mit einer Handbewegung hinzu.

»Für alle, die sich fragen, ob ich lebe oder nicht und wie es mir geht: Es ist Wochenende, die zweite Augusthälfte 2023. Ich bin in Afrika«, sagte #Prigozhin #Prigoschin wenige Tage vor seinem Tod. Ob er von Putler in eine Falle gelockt wurde ??#StandWithUkraine 🇺🇦🇺🇦🇺🇦 pic.twitter.com/dqXrurVEVm — Anonymous Germany (@Anonymous9775) August 31, 2023

Der Ort oder das Datum des Videos ist noch unklar. Seine Kleidung stimmt mit seinem Aussehen auf einem Video überein, das am 21. August veröffentlicht wurde.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Seine Anspielung auf das „Wochenende“ kann darauf hindeuten, dass der jüngste Clip am 19. oder 20. August entstanden sein muss, nur drei oder vier Tage bevor er und andere hochrangige Wagner-Männer am 23. August bei einem Flugzeugabsturz nördlich von Moskau ums Leben kamen.

Tod von Jewgeni Prigoschin: Wladimir Putin war nicht bei der Beerdigung

Prigoschin war Angaben seiner Firma zufolge am vergangenen Dienstag auf dem Friedhof Porochowskoje in Nordosten seiner Heimatstadt St. Petersburg beigesetzt worden. Kreml-Sprecher Dmitri Peskow hatte zuvor erklärt, dass Präsident Wladimir Putin nicht an dem Begräbnis teilnehmen werde. Am Sonntag hatte das für schwere Straftaten zuständige russische Ermittlungskomitee Prigoschins Tod auf Grundlage „molekulargenetischer Untersuchungen“ bestätigt.

Westliche Staaten und die Ukraine halten eine Verwicklung Russlands in den Flugzeugabsturz für möglich, was der Kreml als „absolute Lüge“ zurückwies. Am Mittwoch erklärte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow, es werde in alle Richtungen ermittelt, auch die eines „vorsätzlichen Verbrechens“.