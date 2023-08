Eine Woche nach dem Absturz eines Privatflugzeugs, bei dem er und ein Großteil der Führungsriege der Wagner-Gruppe ums Leben kamen, wurde Jewgeni Prigoschin in einer privaten Zeremonie in St. Petersburg beigesetzt, wie sein Presseteam mitteilte.

„Die Verabschiedung von Jewgeni Wiktorowitsch fand in einem geschlossenen Format statt. Diejenigen, die sich verabschieden wollen, können den Porochowskoje-Friedhof (St. Petersburg) besuchen“, heißt es in der Mitteilung, die auf Telegram gepostet wurde.

Früher am Dienstag erklärte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow, dass Präsident Wladimir Putin nicht an der Beerdigung teilnehmen werde. „Die Anwesenheit des Präsidenten ist nicht vorgesehen“, sagte Peskow. „Wir haben keine konkreten Informationen über die Beerdigung. Die Entscheidung darüber wird von der Familie und den Freunden getroffen“, fügte er hinzu.

Der Chef der Söldnergruppe Wagner, Prigoschin, befand sich nach Angaben der russischen Behörden an Bord eines Privatflugzeugs, das am 23. August in der Region Twer abgestürzt war. Alle zehn Insassen kamen dabei ums Leben. Nach einer genetischen Untersuchung der Leichen bestätigten die russischen Ermittler am Sonntag Prigoschins Tod.