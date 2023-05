Prigoschin: Wagner-Gruppe hat mit Rückzug aus Bachmut begonnen

Die Söldner-Gruppe gibt an, Stellungen in Bachmut an die russische Armee zu übergeben. Bis zum 1. Juni soll laut Wagner ein Großteil der Einheiten auf andere Stützpunkte verlegt sein.

Das Standbild aus einem vom Prigoschin-Pressedienst am 20.05.2023 veröffentlichten Video soll zeigen, wie Angehörige der Wagner-Gruppe eine russische National- und eine Wagner-Flagge auf einem beschädigten Gebäude in der vermutlich komplett zerstörten Stadt Bachmut schwenken. Prigozhin Press Service/AP

Die Söldnergruppe Wagner hat nach Angaben ihres Chefs mit der Übergabe ihrer Stellungen in der ostukrainischen Stadt Bachmut an die russische Armee begonnen. „Wir ziehen heute Einheiten aus Bachmut zurück“, sagte Wagner-Chef Jewgeni Prigoschin in einem am Donnerstag von seinem Pressedienst in Onlinemedien veröffentlichten Video. Bis zum 1. Juni werde der Großteil der Einheiten auf andere Stützpunkte verlegt sein. „Wir übergeben Stellungen an das Militär, die Munition und alles“, sagte Prigoschin.

Russische Eroberung von Bachmut umstritten

Prigoschin hatte bereits angekündigt, seine Kämpfer bis zum Juni aus Bachmut abziehen zu wollen. Er befindet sich derzeit in einem offenen Konflikt mit der russischen Militärführung. Seine Kämpfer führten bislang die Gefechte um Bachmut an. Der Wagner-Chef hatte zuvor die Einnahme der ostukrainischen Stadt gemeldet. Auch das Verteidigungsministerium in Moskau teilte die Eroberung mit. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hingegen wähnt Bachmut nicht vollständig unter russischer Kontrolle.

Prigoschin hatte im vergangenen Jahr in russischen Straflagern Häftlinge für den Kampf in der Ukraine rekrutiert. Dabei sicherte er den Gefangenen den Erlass ihrer Strafe zu, wenn sie die Kämpfe überleben.