Prigoschin: Wagner-Söldner haben Munition erhalten, Russen rücken in Bachmut vor

Der Chef der russischen Privatarmee Wagner sagte in einer Audiobotschaft, seine Kämpfer erhalten endlich Munition. In Bachmut gebe es bereits „heftige“ Kämpfe.

Der russische Söldnerführer Jewgeni Prigoschin hat drei Tage nach seiner Abzugsdrohung den Erhalt neuer Munitionslieferungen für den Kampf um die ostukrainische Stadt Bachmut gemeldet. In einer am Montag verbreiteten Audiobotschaft sagte der Chef der Söldnertruppe Wagner, „nach vorläufigen Daten“ hätten die Lieferungen für seine Kämpfer begonnen.

Am Freitag hatte Prigoschin in Videobotschaften mit dem Abzug seiner Kämpfer aus Bachmut gedroht und Verteidigungsminister Sergej Schoigu und Generalstabschef Waleri Gerassimow mit drastischen Worten vorgeworfen, dringend benötigte Munitionslieferungen zu verzögern.

Prigoschin: Wagner-Söldner rücken in Bachmut vor

Prigoschins Angaben in der nun veröffentlichten Audiobotschaft zufolge laufen in Bachmut derzeit „heftige“ Kämpfe, bei denen die Wagner-Kämpfer vorrückten. Die ukrainische Armee kontrolliere noch „rund 2,36 Quadratkilometer“ Gelände in Bachmut.

Russische und ukrainische Truppen kämpfen seit Monaten um die ostukrainische Stadt Bachmut. Auf russischer Seite führen die Wagner-Söldner den Kampf an. Angesichts der Dauer der Kämpfe und der hohen Verluste hat der Ort für beide Seiten inzwischen hohe symbolische Bedeutung.