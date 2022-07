Ermittler sind am Mittwoch in drei Bundesländern gegen mehrere mutmaßliche Mitglieder eines volksverhetzenden antisemitischen Telegram-Kanals vorgegangen. Es habe Durchsuchungen in Hamburg, Bayern und Baden-Württemberg gegeben, teilte die Generalstaatsanwaltschaft Hamburg mit.

Kanalbetreiber bereits wegen Volksverhetzung polizeibekannt

Den Beschuldigten werde die Verbreitung volksverhetzender Inhalte über den Telegram-Kanal „Jewrassic Liars“ vorgeworfen. Unter den Verdächtigen – alle im Alter zwischen 39 und 58 Jahren – befände sich auch der mutmaßliche Betreiber der antisemitischen Gruppe. Gegen diesen hatte ein Amtsgericht laut Ermittlern erst im Februar einen Strafbefehl wegen Volksverhetzung verhängt.

Bei den übrigen fünf Verdächtigen handele es sich um zwei Männer und drei Frauen, allesamt mutmaßliche Mitglieder der im September 2020 erstellten – und zwischenzeitlich über 1000 Mitglieder umfassenden – Telegram-Gruppe.

Speicherkarten, Schreckschusswaffe und Cannabis-Farm entdeckt

Bei den Razzien beschlagnahmten die Ermittler mehrere Computer, Mobiltelefone und Speicherkarten, welche nun ausgewertet würden. Zudem seien eine Cannabis-Aufzuchtanlage und eine Schreckschusswaffe gefunden worden.

Telegram zählt mit rund 700 Millionen Nutzern zu den größten Messengerdiensten der Welt. Aufgrund geringer Regularien gilt die Plattform jedoch auch als zentraler Ort für die Verbreitung von Verschwörungsideologien sowie antisemitischen und rechtsradikalen Ideen.