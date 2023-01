Jill Biden wird im Gesicht operiert

Wegen einer kleinen Hautauffälligkeit im Gesicht muss sich die First Lady der USA in der kommenden Woche einer Operation unterziehen. Die Sprecherin von Jill Biden teilte am Mittwoch in Washington mit, die „kleine Läsion“ sei bei einer Routinekontrolle zur Hautkrebsvorsorge über dem rechten Auge entdeckt worden.

Die ambulante Operation werde am kommenden Mittwoch im Walter Reed-Militärkrankenhaus in der Nähe der US-Hauptstadt vorgenommen. Dabei werde das Gewebe entfernt und anschließend analysiert.

Jill Biden ist mit 71 Jahren die älteste First Lady in der Geschichte der Vereinigten Staaten, ihr 80-jähriger Ehemann ist der älteste US-Präsident der Geschichte.

Für Joe Biden ist Krebs mit sehr persönlichen Erinnerungen verbunden, da sein Sohn Beau 2015 an einem Hirntumor starb. Er hat die Verringerung der Sterblichkeitsrate bei Krebs zu einer Priorität seiner Präsidentschaft erklärt.