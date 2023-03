Jimi Blue Ochsenknecht spricht über Antrag Wann ist der richtige Zeitpunkt für einen Heiratsantrag? Jimi Blue Ochsenknecht hat's spontan gemacht, wie er in einer neuen Folge von „Diese Ochsenknechts“ ... dpa

Berlin -Jimi Blue Ochsenknecht hat seiner Partnerin, der Rennfahrerin Laura-Marie Geissler, ausgerechnet am Hochzeitstag seiner Schwester einen Antrag gemacht. Darüber spricht der Sänger und Schauspieler in der sechsten Folge von „Diese Ochsenknechts“, die Sky und der Streamingdienst WOW am kommenden Montag (20. März, 20.15 Uhr) zeigen.