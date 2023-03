Jimi Blue Ochsenknecht spricht über Antrag Jimi Blue Ochsenknecht hat seiner Partnerin, der Rennfahrerin Laura-Marie Geissler, ausgerechnet am Hochzeitstag seiner Schwester einen Antrag gemacht. Darüb... dpa

ARCHIV - Laura-Marie Geissler und Jimi Blue Ochsenknecht machen Hochzeitswitze. obs Sky Deutschland/Sky Deutschland/

Berlin -Jimi Blue Ochsenknecht hat seiner Partnerin, der Rennfahrerin Laura-Marie Geissler, ausgerechnet am Hochzeitstag seiner Schwester einen Antrag gemacht. Darüber spricht der Sänger und Schauspieler in der sechsten Folge von „Diese Ochsenknechts“, die Sky und der Streamingdienst WOW am kommenden Montag (20. März, 20.15 Uhr) zeigen. In der Realitysoap ist auch zu sehen, wie Geissler (24) der Braut Cheyenne Ochsenknecht (22) ihre Hand mit Ring zeigt und diese ungläubig reagiert.