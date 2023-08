Der ehemalige Präsident des Bundesamtes für Cybersicherheit in der Informationstechnik (BSI), Arne Schönbohm, fordert 100.000 Euro Schmerzensgeld vom ZDF. Das berichtet das Magazin Bunte. Schönbohm hatte sein Amt bis 2022 inne. Dann entband ihn das Bundesinnenministerium von seinen Aufgaben als Reaktion auf einen Beitrag im Neo Magazin Royale. Darin hatte der Moderator Jan Böhmermann Schönbohm vorgeworfen, über den von ihm mitgegründeten Verein Cyber-Sicherheitsrats Deutschland e.V. Verbindungen zu russischen Geheimdiensten zu pflegen.

Konkret hatten das Neo Magazin Royale und Jan Böhmermann Arne Schönbohm mit Clownsnase gezeigt und ihn als „Cyberclown“ bezeichnet. Der Begriff war bei der Ernennung Schönbohms vom Chaos-Computer-Club ins Spiel gebracht worden. Innenministerin Nancy Faeser (SPD) reagierte prompt und entließ Schönbohm. Die Vorwürfe gegen Schönbohm hätten „das notwendige Vertrauen der Öffentlichkeit in die Neutralität und Unparteilichkeit der Amtsführung als Präsident der wichtigsten deutschen Cybersicherheitsbehörde nachhaltig beschädigt“, teilte ein Sprecher des Innenministeriums im Oktober 2022 mit.

Das gelte gerade im Hinblick auf den Krieg in der Ukraine und auf die hybride russische Kriegsführung Nach Informationen der Deutschen Presseagentur war Faeser verärgert darüber, dass der BSI-Chef trotz dessen Verbindungen zu Russland weiterhin Kontakte zum Cyber-Sicherheitsrats Deutschland e.V. gepflegt hatte. Im April diesen Jahres kam dann heraus: An den Vorwürfen gegenüber Schönbohm war wohl nichts dran. Das Innenministerium erklärte nach Recherchen des Business Insider in einem Schreiben an Schönbohms Anwalt, dass es keine Anhaltspunkte für ein Disziplinarverfahren gebe.

Schönbohm-Anwalt spricht von „schwerer Persönlichkeitsverletzung“

Den Recherchen der Bunten zufolge beauftragte Schönbohm den Berliner Medienrechtler Markus Hennig, die Schmerzensgeldansprüche gegen das ZDF geltend zu machen. Hennigs nennt den Bericht über Schönbohm in einem Brief an den Sender laut Bunte eine „schwere Persönlichkeitsverletzung.“ Und schreibt weiter: „Das ZDF hat durch das ‚Magazin Royale‘ die Reputation und die tadellose Karriere eines verdienten Staatsdieners zerstört.“

Der Beitrag von Böhmermann und dem Neo Magazin Royale sei „eine der schmutzigsten Denunzierungen“, die jemals ein öffentlich-rechtlicher Sender begangen hat. Den Informationen von Bunte zufolge behält sich Schönbohm vor, auch gegen Böhmermann vorzugehen. Arne Schönbohm ist mittlerweile Chef der Bundesakademie für öffentliche Verwaltung.