Jochen Schropp: 1990er waren „grandiose Jahre“ Der Moderator verbindet mit den Neunzigern Höhen und Tiefen. Er plaudert aus dem Nähkästchen: Bestimmte Erlebnisse haben ihn besonders geprägt. dpa

PRODUKTION - Jochen Schropp moderiert ein neues Sat.1-Nachmittagsprogramm. Oliver Berg/dpa

Berlin -Jochen Schropp (44) denkt mit Wehmut an die 1990er Jahre zurück. „Ich bin gerne in den 90ern groß geworden und habe viele gute Erinnerungen an das Jahrzehnt“, sagte der TV-Moderator der Deutschen Presse-Agentur.