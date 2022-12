Joe Biden: Derzeit keine Pläne für Gespräch mit Putin

Bei einer Pressekonferenz mit Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron im Weißen Haus äußerte sich US-Präsident Joe Biden zur Frage über mögliche Verhandlungen mit Russland und ein Ende des Kriegs gegen die Ukraine. Er sei nur offen für ein Gespräch mit Kremlchef Putin, wenn Russland zu einem Ende des Kriegs gegen die Ukraine bereit ist. „Aber Tatsache ist, dass ich keine unmittelbaren Pläne habe, Herrn Putin zu kontaktieren“, sagte Biden gestern im Weißen Haus

„Ich bin bereit, mit Herrn Putin zu sprechen, wenn seinerseits tatsächlich ein Interesse besteht, und er nach einer Möglichkeit sucht, den Krieg zu beenden. Das hat er bisher nicht getan.“

Biden hob bei Macrons Besuch in Washington die gemeinsame Front gegen Russland hervor. „Heute bekräftigen wir, Frankreich und die Vereinigten Staaten, gemeinsam mit all unseren Verbündeten - unseren Nato-Verbündeten und den G7-Staaten, der Europäischen Union - dass wir so stark wie eh und je gegen den brutalen Krieg Russlands gegen die Ukraine sind“, sagte Biden. Die USA und Frankreich würden weiter zusammenarbeiten, um Russland zur Rechenschaft zu ziehen.

Emmanuel Macron: Verhandlungen mit Putin sind noch möglich

Der französische Präsident Emmanuel Macron in einem am Donnerstag ausgestrahlten Interview mit dem US-Sender ABC an, „in den kommenden Tagen“ mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin sprechen zu wollen. Verhandlungen über ein Ende des Kriegs seien „noch möglich“. Seine „Überzeugung und pragmatische Herangehensweise“ sei es, dass mit den politischen Verantwortlichen eines Landes gesprochen werden müsse, sagte Macron.

Der französische Staatschef war am Dienstagabend zu einem mehrtägigen Staatsbesuch in den USA eingetroffen. Es ist der erste offizielle Staatsbesuch eines Präsidenten in den USA seit Bidens Amtsantritt im Januar 2021.