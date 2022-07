In Zusammenhang mit der aktuellen Corona-Infektion von US-Präsident Joe Biden geht derzeit ein Video viral. In diesem Video ist ein Ausschnitt einer CNN-Sendung mit Präsident Biden zu sehen. Er sagt: „You're not going to get covid if you have these vaccinations“, was übersetzt bedeutet: „Du wirst kein Covid bekommen, wenn Du diese Impfungen hast“. Der 79-jährige Biden ist nach Angaben des Weißen Hauses vollständig geimpft und hat zudem zwei Auffrischungsimpfungen erhalten.

Obwohl die Impf-Aussage von Biden bei CNN vom 21. Juli 2021 stammt, also ein Jahr alt ist, wird sie derzeit tausendfach retweetet, geteilt und kommentiert. Bidens alte Äußerungen wurden seinerzeit von Newsweek, Associated Press, Snopes und anderen Medien auf ihre Richtigkeit überprüft und eingeordnet.

Biden ist vollständig geimpft und zweimal geboostert

It was one year ago today that Biden said this quote: "You're not going to get covid if you have these vaccinations."



It was one year ago today that Biden said this quote: "You're not going to get covid if you have these vaccinations."



Today, Biden tested positive for covid. pic.twitter.com/Q1BcBQaEXH — Greg Price (@greg_price11) July 21, 2022

Biden hatte in dem CNN-Beitrag demnach auch gesagt: „Wenn Sie geimpft sind, werden Sie nicht ins Krankenhaus eingeliefert, Sie werden nicht auf der Intensivstation liegen, und Sie werden nicht sterben.“

Das Weiße Haus gab unterdessen bekannt, dass Biden zwar ein positives Testergebnis, aber „nur leichte Symptome“ habe. Karine Jean-Pierre, Pressesprecherin des Weißen Hauses, sagte dem US-amerikanischen Nachrichtenmagazin Newsweek: „Er ist vollständig geimpft und zweimal geboostert und hat nur sehr leichte Symptome. Er hat mit der Einnahme von Paxlovid begonnen. In Übereinstimmung mit den CDC-Richtlinien wird er sich im Weißen Haus isolieren und während dieser Zeit all seinen Pflichten in vollem Umfang nachkommen.“

Wichtige Erinnerung für Impfungen und Auffrischungsimpfungen

US-Präsident Biden postet ein Bild von sich auf Twitter. Darauf zu sehen ist Biden, wie er an seinem Schreibtisch sitzt. Biden, der als US-Präsident zugleich auch Oberbefehlshaber der US-Streitkräfte ist, schrieb dazu: „I'm doing great. Thanks for your concern.“

Für den kalifornischen Demokraten Adam Schiff ist die Corona-Infektion von Joe Biden „eine wichtige Erinnerung daran, warum Impfungen und Auffrischungsimpfungen dazu beitragen können, dass jeder sicher ist“. Das schrieb Schiff bei Twitter. Und weiter: „Ich freue mich zu hören, dass sein Fall glimpflich verlaufen ist - Gute Besserung, @POTUS!“

USA: 128.000 positive Tests, 426 Tote

Nach Angaben der New York Times haben rund 78 Prozent der US-Amerikaner mindestens eine Dosis des COVID-19-Impfstoffs erhalten. 67 Prozent gelten als vollständig geimpft. In den vergangenen zwei Wochen wurden täglich durchschnittlich 128.000 Menschen positiv auf das neue Virus getestet. 426 Menschen sind in den letzten 14 Tagen in Zusammenhang mit ihrer Corona-Infektion gestorben.