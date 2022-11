Biden und Xi verurteilen Drohung mit Atomwaffen

US-Präsident Joe Biden und Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping haben nach US-Angaben russische Drohungen mit dem Einsatz von Atomwaffen in der Ukraine gemeinsam verurteilt. Beide Seiten stimmten demnach auch überein, dass „ein Atomkrieg niemals geführt werden sollte“, wie das Weiße Haus nach einem etwa dreistündigen Treffen der Präsidenten am Montag auf der indonesischen Insel Bali mitteilte. Solch ein Krieg könne auch niemals gewonnen werden.

Wörtlich hieß es in der Mitteilung, die beiden Präsidenten hätten ihre Ablehnung „gegen den Einsatz von oder die Drohung mit Atomwaffen in der Ukraine“ bekräftigt, Biden habe sich zudem besorgt über ein „provokatives Verhalten“ Nordkoreas geäußert, so das Weiße Haus. Die gesamte internationale Gemeinschaft habe Interesse daran, Nordkorea zu verantwortungsvollem Handeln zu bewegen. Von chinesischer Seite gab es zu dem Gespräch zunächst keinen Kommentar.

Biden wirft China „zunehmend aggressives“ Vorgehen gegen Taiwan vor

Bei dem ersten Treffen zwischen Xi und Biden als Präsidenten gab es aber auch scharfe Worte: Biden warf Xi ein „zunehmend aggressives“ Vorgehen Pekings gegen Taiwan vor. Dies untergrabe „Frieden und Stabilität“ in der Region der Taiwan-Straße und bedrohe darüber hinaus den „globalen Wohlstand“, erklärte das Weiße Haus.

Biden hob demnach hervor, dass die USA gegen „jede einseitige Veränderung des Status quo“ in der Taiwan-Frage seien. Chinesische Staatsmedien berichteten derweil, Xi habe Biden davor gewarnt, in der Taiwan-Frage „rote Linien“ zu überschreiten.

China sieht den demokratischen Inselstaat als abtrünniges Gebiet, das es wieder mit dem Festland vereinigen will – notfalls mit militärischer Gewalt. Die USA hatten zuletzt ihre Unterstützung für Taiwan verstärkt, während China seine Drohungen hinsichtlich eines Militäreinsatzes verschärfte.