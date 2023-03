Jogginghosen-Verbot an Schule sorgt für Ärger Eine Sekundarschule in Wermelskirchen soll Schüler in Jogginghose vom Unterricht ausgeschlossen und nach Hause geschickt haben. Ist das rechtlich zulässig? Frank Christiansen , dpa

ARCHIV - Jogginghosen sind an einer Schule in Wermelskirchen verboten. Neuerdings werden Schüler damit sogar nach Hause geschickt. Jan-Philipp Strobel/dpa

Wermelskirchen -Ein Jogginghosen-Verbot an einer Schule in Nordrhein-Westfalen schlägt hohe Wellen. Medienberichten zufolge hat die Leitung der Sekundarschule in Wermelskirchen begonnen, die schon länger geltende Kleiderordnung der Schule umzusetzen und Schüler in Jogginghosen nach Hause geschickt. Dies sorgt laut den Berichten für Ärger bei den Schülerinnen und Schülern und ihren Eltern.