Jogginghosen-Verbot in Schule sorgt für Diskussionen Jogginghose in Schulen - ein Aufregerthema seit vielen Jahren. Dabei gibt es Argumente auf beiden Seiten. Eine Schule in Wermelskirchen hat unterdessen Fakte... Jann Philip Gronenberg , dpa

ARCHIV - Ein Jogginghosen-Verbot an einer Schule in Wermelskirchen schlägt hohe Wellen. Jan-Philipp Strobel/dpa

Berlin -Nach einem neuerlichen Jogginghosen-Verbot an einer Schule in Wermelskirchen bei Remscheid ist die Debatte um angemessene Kleidung in der Schule neu entfacht. Ein Verbot befürwortet die Deutsche-Knigge-Gesellschaft. Modedesigner Thomas Rath setzt sich für die Jogginghose in Klassenräumen ein. Ein Überblick.