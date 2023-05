Mann fügt Fahrgästen in BVG-Bus Schnittverletzungen zu

In einem Bus geraten zwei Männer in einen Streit. Einer zieht einen Gegenstand aus seiner Tasche und schlägt damit um sich. Drei Menschen werden verletzt.

Bei einem Streit in einem BVG-Bus sind in der Nacht zum Montag in Johannisthal drei Menschen verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, waren Zeugenaussagen zufolge gegen 23.40 Uhr drei Fahrgäste gemeinsam in den Bus der Linie M 11 eingestiegen – bereits kurz danach geriet ein Mann des Trios mit einem weiteren Fahrgast in Streit. Der einzelne Fahrgast zog einen Gegenstand aus seiner Tasche und schlug damit um sich. Dabei fügte er dem 37-jährigen Mann und der 38-jährigen Frau des Trios Schnittverletzungen zu.

Als ein 26-jähriger weiterer Fahrgast den Verletzten zu Hilfe kommen wollte, wurde auch er geschnitten. Sanitäter brachten die nicht lebensgefährlich Verletzten zu stationären Behandlungen in Krankenhäuser. Der mutmaßliche Täter konnte unerkannt flüchten. Die Ermittlungen zum Tatgeschehen dauern an.