Nach 14 Verhandlungstagen soll am heutigen Mittwoch erstmals Johnny Depps Ex-Frau Amber Heard vor Gericht aussagen. Alle warten darauf, was die 36-jährige Hollywood-Schauspielerin zu sagen hat. Psychologin Dr. Dawn Hughes sagte am Tag zuvor aus, Heard leide infolge von Depps angeblicher Gewalttätigkeit an einer posttraumatischen Belastungsstörung.

Die Psychologin mit einer Expertise in häuslicher Gewalt berichtete über Gewalteskapaden von Johnny Depp. Sie sagte unter anderem, der Schauspieler sei kontrollsüchtig gewesen, habe Heard körperlich angegriffen und auch sexuell missbraucht. Bewiesen sei dies jedoch nicht. Heard und die Psychologin hatten angeblich sechs Sitzungen. Dr. Dawn Hughes wurde am Mittwoch noch einmal ins Kreuzverhör genommen (läuft aktuell noch -derzeit ist Mittagspause).

Hughes bestätigte dabei, dass alles, was über Heard berichtet wurde, wahr ist, nachdem sie von ihrem Ex-Mann verklagt wurde. Johnny Depps Anwalt erklärte daraufhin, dass es bei der Aussage und ihren Treffen mit Amber Herad Lücken gab.

Im Anschluss an die Mittagspause und das Kreuzverhör soll Amber Heard zu Wort kommen.

Amber Heard scheiterte unterdessen mit einem Antrag auf Abweisung von Depps Klage. Richterin Penney Azcarate entschied am Dienstag, es gebe genügend Anhaltspunkte, die eine Fortsetzung des Verfahrens in Fairfax im US-Bundesstaat Virginia rechtfertigten.

Heards Anwälte hatten nach dem Ende der Beweisführung durch Depps Anwälte beantragt, die Klage des Hollywood-Stars als unbegründet abzuschmettern. Depp sei den Beweis schuldig geblieben, dass Heard ihn mit einem Ende 2018 erschienenen Beitrag für die Zeitung Washington Post verleumdet habe.

Richterin Azcarate erklärte aber, im laufenden Prozess seien ausreichend Punkte vorgetragen worden, die eine Fortsetzung des Verfahrens rechtfertigten. Letztlich müssten die Geschworenen über die Beweislage entscheiden. Anträge, ein Verfahren einzustellen, werden in den USA häufig gestellt, auch während eines laufenden Prozesses. Erfolgreich sind sie selten.

Depp hat Heard, mit der er zwischen 2015 und 2017 verheiratet war, auf 50 Millionen Dollar (knapp 48 Millionen Euro) Schadenersatz verklagt. Er wirft der 36-Jährigen vor, seiner Karriere mit falschen Anschuldigungen der häuslichen Gewalt schwer geschadet zu haben. Heard hat mit einer Gegenklage gegen den 58-Jährigen reagiert und verlangt 100 Millionen Dollar Schadenersatz. Sie wirft ihm „ungezügelte physische Gewalt“ vor. (mit AFP)