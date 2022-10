Joko Winterscheidt stürzt bei TV-Show mit BMX-Rad Bei der Aufzeichnung einer neuen Folge von „Joko & Klaas gegen ProSieben“ ist Joko Winterscheidt mit einem Fahrrad gestürzt. Er musste kurz behandelt werden. dpa

Joko Winterscheidt auf einem BMX-Rad in der Sendung „Joko & Klaas gegen ProSieben“. dpa/Nadine Rupp/ProSieben

München -Fernsehmoderator Joko Winterscheidt ist bei der Aufzeichnung einer neuen Folge von „Joko & Klaas gegen ProSieben“ mit einem Fahrrad gestürzt und hat sich am Bauch verletzt. Der 43-Jährige musste kurz hinter den Kulissen behandelt werden, wie in der Sendung am Dienstagabend zu sehen war.