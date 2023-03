Jordan-Sportschuhe könnten bei Auktion Millionen einbringen Für die einen sind es „nur“ Sneaker - für andere möglicherweise ein Grund, Millionen auf den Tisch zu legen. dpa

HANDOUT - Sportschuhe des Ex-Basketball-Stars Michael Jordan - sie könnten bei einer Versteigerung bis zu vier Millionen Dollar einbringen. -/Sotheby's/dpa

New York -Ein Paar Sportschuhe des Ex-Basketball-Stars Michael Jordan (60) könnte bei einer Versteigerung in New York nach Schätzung eines Auktionshauses bis zu vier Millionen Dollar (etwa 3,7 Millionen Euro) einbringen. Jordan habe die schwarz-roten Sneakers 1998 für die Chicago Bulls im Endspiel der US-Basketballliga NBA getragen, teilte das Auktionshaus Sotheby's mit. Im April sollen die Schuhe in New York versteigert werden.