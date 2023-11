Joschka Fischer warnt indirekt vor Drittem Weltkrieg

Die Grünen scheinen angesichts der angespannten politischen Weltlage ihre Außenministerin Annalena Baerbock tatkräftig unterstützen zu wollen. Erst stellte sich Wirtschaftsminister Robert Habeck sehr medienwirksam vor die Kamera, nun teilte sich ihr berühmter Vorgänger Joschka Fischer einem italienischen Medium in drastischen und mahnenden Worten mit: Es sei in diesen Tagen „schwer, nicht an das Jahr 1914 zurückzudenken, als die Ereignisse eine unkontrollierbare Wendung nahmen und den Ersten Weltkrieg auslösten“, sagte Joschka Fischer der Zeitung Corriere della Serra.

Der 75-jährige frühere deutsche Außenminister, ehemaliger Vizekanzler und Grünen-Urgestein, habe seine Worte gut abgewogen, um nicht allzu alarmistisch zu klingen, schreibt die Zeitung aus Mailand, die als meistgelesene Zeitung italienischer Sprache weltweit gilt und in Italien zu den Leitmedien zählt. Fischer wolle dennoch seine große Besorgnis angesichts der Gaza-Krise nicht verbergen, die in seinen Augen „die gesamte Region an den Rand eines allgemeinen Konflikts bringt“.

Fischer sagte darin wörtlich: Der von Wladimir Putin entfesselte Krieg gegen die Ukraine sei nur der erste Dominostein gewesen, der „den amerikanischen Frieden nach 1945 endgültig in eine Krise stürzt“ und eine „neue geopolitische Polarisierung auslöst“, bei der niemand gewinnen könne. Er warnt vor einem Flächenbrand. Laut Fischer gebe es „eine beeindruckende Parallele“ zwischen dem Krieg in der Ukraine und dem im Gazastreifen: „Beide haben im Kern einen existenziellen Kampf um das Überleben eines Nationalstaates.“

Fischer zeigte sich außerdem davon überzeugt, dass der Iran eine entscheidende leitende und unterstützende Rolle bei dem brutalen Angriff der Hamas gespielt habe und dass Israel „keine andere Wahl hat, als militärisch zu reagieren, um seine Abschreckungsfähigkeit wiederherzustellen“, obwohl dies zahlreiche Menschenleben koste und eine noch tiefere Furche des Hasses zwischen beiden Seiten ziehe.



Genau das aber, so Fischer, sei „das Ergebnis gewesen, auf das diejenigen gehofft hatten, die den Terroranschlag vom 7. Oktober geplant und durchgeführt haben“.

In einem größeren Kontext würden sowohl der Krieg um die Ukraine als auch der um den Gazastreifen bezeugen, dass wir Zeugen der Entstehung einer neuen Weltordnung seien, in der sich der Westen mit Kiew und Tel Aviv verbünde, während Mächte wie China und Russland sowie fast der gesamte sogenannte globale Süden mit der Gegenseite sympathisierten. Das sei eine „Dynamik, die der Westen einfach nicht akzeptieren kann“, so Fischer. Es seien „gigantische diplomatische Anstrengungen erforderlich“, um diese Dynamik zu stoppen.

Joschka Fischer am 22. Oktober bei der Kundgebung zum Thema Aufstehen gegen Terror, Hass und Antisemitismus in Solidarität mit Israel am Brandenburger Tor in Berlin. Er lebt in Grunewald. Bernd Elmenthaler/Imago

Auch, weil die beiden großen Konflikte nicht im luftleeren Raum stattfänden. Gleichzeitig brodelten potenzielle Kriegsherde im Kaukasus zwischen Aserbaidschan und Armenien, auf dem Balkan zwischen Serbien und dem Kosovo und in Afrika in der Sahelzone, wo eine Reihe von Militärputschen und der strategische Rückzug Frankreichs das Gebiet völlig zerstört hätten. Nicht zuletzt, erinnerte Fischer, „wächst die Gefahr eines militärischen Zusammenstoßes im Chinesischen Meer und in der Taiwanstraße, in den die amerikanischen und chinesischen Supermächte am Ende direkt verwickelt wären.“

Hier beschwor der ehemalige Außenminister die Lektion der Geschichte: „Versuche, das globale Machtgleichgewicht zu verschieben und eine neue internationale Ordnung durchzusetzen, sind nie ohne Gewalt erfolgt.“ Das mache den Ton der Großmächte zueinander aggressiver und umso besorgniserregender.

In diesem Zusammenhang lobte Fischer den amerikanischen Präsidenten Joe Biden und seine „umsichtige und erfahrene Führung“. Viele würden ihn aufgrund seines Alters gerne lächerlich machen, doch Fischer fragt sich, was in der Nahostkrise ohne seine Anwesenheit passieren würde. Seine Antwort: „Die Welt wäre noch unsicherer und gefährlicher.“

Joschka Fischer hatte seine Parteikarriere 1985 als erster grüner Minister in Hessen gestartet, wurde 1998 Außenminister und Vizekanzler unter Gerhard Schröder (SPD). 2006 legte er sein Bundesmandat nieder und arbeitete seitdem als Buchautor, Berater und Lobbyist unter anderem für US-Investmentbanken und den Energiekonzern RWE.

In jungen Jahren als Hausbesetzer und Demonstrant in der Frankfurter Sponti-Szene unterwegs, hatte der später beliebteste und bekannteste Grünen-Politiker eine innerparteiliche Krise ausgelöst, als er 1995 mit der strikt pazifistischen Ausrichtung der Grünen brach und militärische Maßnahmen zur Aufrechterhaltung der UN-Schutzzonen in Bosnien und Herzegowina befürwortete. 1999 unterstützte Fischer die deutsche Beteiligung am völkerrechtlich umstrittenen Kosovokrieg, wodurch erstmals seit dem Zweiten Weltkrieg wieder deutsche Soldaten an einem Krieg beteiligt waren. Er begründete das unter anderem mit Verweis auf den Holocaust und sagte am 7. April 1999: „Ich habe nicht nur gelernt: Nie wieder Krieg. Ich habe auch gelernt: Nie wieder Auschwitz.“

Im Gespräch mit der italienischen Zeitung erinnerte Fischer nun an die „Pax Americana“, den amerikanischen Geltungsanspruch in Bezug auf die Weltordnung nach 1945. Sie stehe mittlerweile auf dem Spiel: „Der Wille der internationalen Gemeinschaft, den Status quo aufrechtzuerhalten, ist deutlich gesunken.“