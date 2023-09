Judenfeindlicher Angriff in Prenzlauer Berg: Polizei sucht Zeugen

Nach einem judenfeindlichen Angriff in Prenzlauer Berg sucht die Berliner Polizei Zeugen. Die Tat ereignete sich am Samstag, 19. August in der Hermann-Blankenstein-Straße sowie in der August-Lindemann-Straße vor und im Aufzug zum Bahnsteig des S-Bahnhofs Storkower Straße.

Gegen 15.20 Uhr soll ein 61-jähriger Mann einen 37-Jährigen, der mit seinem Kind unterwegs war, geschlagen und antisemitisch beleidigt haben. Während der Tat befanden sich vier Zeuginnen und Zeugen in dem Aufzug. Einer der Zeugen half dem 37-Jährigen nach der Tat. Eine Zeugin sprach kurze Zeit später Polizisten an und teilte den Aufenthaltsort des Tatverdächtigen mit. Die Polizeibeamten trafen daraufhin in unmittelbarer Nähe zum Tatort auf den 61-Jährigen und nahmen ihn fest.

Die Ermittlerinnen und Ermittler fragen:

Wer hat am 19. August 2023 die beschriebene Tat beobachtet? Wer hat nach der Tat dem 37-Jährigen geholfen? Wer kann weitere sachdienliche Hinweise zu der Tat, dem Tatverdächtigen oder den Zeuginnen und Zeugen geben?

Das ermittelnde Fachkommissariat ist unter der Rufnummer (030) 4664-953528 und per E-Mail unter mailto:LKA535-Hinweis@polizei.berlin.de erreichbar. Natürlich kann auch jede andere Polizeidienststelle kontaktiert werden