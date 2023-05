Jugendgruppe verprügelt Familie in Berliner S-Bahn, Frau wird ohnmächtig

Drei Heranwachsende haben am Sonntagnachmittag in einer S-Bahn der Linie S42 auf mehrere Personen eingeschlagen. Da einer der Angreifer sein Handy am Tatort verlor, gelang es der Bundespolizei, alle Verdächtigen in kurzer Zeit zu identifizieren.

Wie die Ermittlungsbehörde, die für die Sicherheit auf Bahnhöfen verantwortlich ist, am Montag mitteilte, war die Jugendgruppe gegen 13.30 Uhr mit einer Familie aneinandergeraten. Laut Zeugen soll der Streit ziemlich schnell eskaliert sein. Das aggressive Trio habe dann gemeinschaftlich auf die Familienmitglieder eingeprügelt. Eine 47-jährige Frau sollen sie den Angaben zufolge mehrfach mit Faustschlägen gegen den Kopf malträtiert haben. Ihre beiden 55- und 26-jährigen Begleiter wurden ebenfalls geschlagen, sodass sie Schürfwunden im Gesicht erlitten.

Verdächtige melden sich bei der Polizei, um das Handy abzuholen

Als der Zug der Ringbahn am S-Bahnhof Frankfurter Allee stoppte, flüchteten die Schläger. Beim Eintreffen der alarmierten Bundespolizisten wurde die Frau ohnmächtig, woraufhin Rettungskräfte sie zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus brachten.

Bundespolizisten stellten in dem Waggon ein Handy sicher, das einer der Angreifer bei seiner Flucht verloren haben soll. Im weiteren Verlauf des Abends erschienen mehrere Personen im Bundespolizeirevier Berlin-Lichtenberg, um das verlorene Handy abzuholen. Dabei konnten drei syrische Staatsangehörige im Alter von 18 und 19 Jahren als Tatverdächtige wiedererkannt und namhaft gemacht werden. Gegen sie wird nun wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ermittelt.