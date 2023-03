Jugendliche 1991 ermordet - DNA-Massentest „gut angelaufen“ Ermittler in Köln wollen den Täter finden, der vor 32 Jahren die 16-jährige Seckin Caglar ermordet hat. Bei einer DNA-Reihenuntersuchung sind 355 Männer aufg... dpa

Vor rund 32 Jahren wurde die damals 16 Jahre Seckin Caglar auf dem Heimweg von ihrer Arbeitsstelle von einem Unbekannten getötet. Henning Kaiser/dpa

Köln -Der Mord an einer Jugendlichen in Köln vor 32 Jahren ist bis heute ungeklärt - deshalb hat die Polizei nun einen Massengentest gestartet. Beim ersten Termin gaben nach Angaben einer Sprecherin rund 170 Männer bis etwa 14.00 Uhr in einer Grundschule eine Speichelprobe ab. Insgesamt hatte die Polizei 355 Männer angeschrieben, die zur Tatzeit im rechtsrheinischen Köln-Poll wohnten oder einen anderen Bezug dorthin hatten.