Vermisstes Mädchen aus Berlin-Kreuzberg wieder da: Polizei nimmt Mann fest

Die 15-jährige Diplomatentochter aus Kreuzberg war seit vergangenen Sonntag verschwunden. Am Freitag tauchte sie in Lichtenberg wieder auf. Es gab eine Festnahme.

Ein seit Sonntag vermisstes Mädchen aus Berlin-Kreuzberg ist am Freitagabend wieder aufgetaucht. Die 15-Jährige war in Begleitung eines 28-jährigen Mannes, der von der Polizei Berlin festgenommen wurde.

Im Netz lief eine umfangreiche Suchaktion nach der Diplomatentochter. Die Eltern wendeten sich dabei an die Öffentlichkeit.

Ein Passant erkannte das 15-jährige Mädchen in Berlin-Fennpfuhl

Nun heißt es aufatmen. Polizisten trafen die Jugendliche wohlbehalten in Berlin-Fennpfuhl an. Ein Passant erkannte die Vermisste gegen 14 Uhr in einer Straßenbahn der Linie M8 an der Haltestelle Allee der Kosmonauten/Rhinstraße und alarmierte die Polizei.

Kurze Zeit später konnte die Besatzung eines Funkstreifenwagens die 15-Jährige an der Kreuzung Landsberger Allee/Franz-Jacob-Straße feststellen und in Gewahrsam nehmen. Ihr Begleiter kam in einen Polizeigewahrsam, aus dem er später wieder entlassen wird. Gegen ihn wird wegen des Verdachts der Entziehung Minderjähriger ermittelt. Die 15-Jährige konnte ihrem Erziehungsberechtigten übergeben werden.

Den Polizeiangaben zufolge hatte das Mädchen am vergangenen Sonntag gegen 17 Uhr ihre Wohnung verlassen. Kurz danach verlor sich ihre Spur. In Begleitung eines jungen Mannes mit kräftigerer Statur wurde sie am 24. April gegen 23.40 Uhr in Berlin-Reinickendorf gesehen.