Jugendliche stirbt nach TikTok-Mutprobe: Vater appelliert an Eltern

In Schleswig-Holstein ist eine 17-Jährige nach einer Online-Mutprobe gestorben. Nun appelliert ihr Vater in einem Gespräch mit der Bild-Zeitung an andere Eltern, den Internet-Konsum ihrer Kinder zu hinterfragen. Die Jugendliche starb, nachdem sie die sogenannte Deo-Challenge auf TikTok ausprobiert hatte.

Bei der ursprünglichen „Mutprobe“ geht es darum, sich so lange wie möglich das kühle Deo-Spray auf die Haut zu sprühen. Dies verursacht häufig brennende Schmerzen. Wer diese lange aushält, hat die Challenge „gewonnen“. Doch die Mutprobe kann noch weiter gehen: Manche Jugendliche atmen das Spray so lange ein, bis sie das Bewusstsein verlieren – so auch die 17-Jährige.

Gefährliche Mutproben haben auf TikTok Tradition

Die Jugendliche war im Januar dieses Jahres bei einem sechswöchigen Aufenthalt in einer Jugend-Rehabilitation in Nordrhein-Westfalen, als es zu dem Vorfall kam.

Ihr Vater appelliert nun an andere Eltern, den Medienkonsum ihrer Kinder genauer zu hinterfragen. „Wenn ich nur eine Mutter oder einen Vater dafür sensibilisieren kann, hat sich der Schritt in die Öffentlichkeit schon gelohnt“, so der 49-Jährige gegenüber der Zeitung.

Der Fall der 17-Jährigen ist nicht der erste, bei dem eine Mutprobe auf der Plattform TikTok schreckliche Konsequenzen hat. Im Jahr 2021 kamen zwei Mädchen aus den USA bei der sogenannten „Blackout-Challenge“ ums Leben. Die Eltern entschieden sich vergangenes Jahr, die Plattform zu verklagen.