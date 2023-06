Jugendliche fahren mit Softairwaffe und Messer S-Bahn

Zwei Jugendliche mit einer Softairwaffe und einem Messer sind von Polizisten am Bahnhof Berlin-Lichtenberg aus der S-Bahn geholt worden. Die zwei 16-Jährigen...

Berlin -Zwei Jugendliche mit einer Softairwaffe und einem Messer sind von Polizisten am Bahnhof Berlin-Lichtenberg aus der S-Bahn geholt worden. Die zwei 16-Jährigen waren am Samstag bei der Fahrt von einem Beamten, der nicht im Dienst war, beobachtet worden, wie sie mit einem waffenähnlichen Gegenstand und einem augenscheinlichen Butterflymesser hantierten, wie die Polizei am Montag mitteilte.

Beim Halt in Lichtenberg stellten die Beamten am Samstagabend bei dem einen eine Softairwaffe samt Munition und mehr als 80 verschiedene Feuerwerkskörper sowie ein Butterfly-Trainingsmesser und ein Taschenmesser bei dessen Begleiter sicher. Die Jugendlichen wurden den Erziehungsberechtigten übergeben. Die Bundespolizei ermittelt wegen des Verdachts von Verstößen gegen das Waffengesetz.