Die Polizei Brandenburg hat am Mittwoch einen Fahndungsaufruf gestartet. Das Phantombild zeigt einen Mann, der eine Jugendliche mit Erdnüssen bedrängt haben und sie anschließend unvermittelt geküsst haben soll.

Die Tat hat sich laut der Polizei am 2. Mai ereignet. Eine 16- Jährige saß auf einem Parkplatz an der Heegermühlerstraße. Drei Männer gesellten sich zu ihr. Zwei von ihnen waren etwa 30 Jahre alt, der Dritte wird als Mittvierziger beschrieben. Letzterer knackte Erdnüsse und schob sie der Jugendlichen ungefragt in den Mund.

Nach einigen Minuten versuchte die 16- Jährige den Parkplatz verlassen. Doch der unbekannte Mann hielt sie fest und küsste sie, obwohl sie sich dies mehrfach verbat.

Das junge Mädchen verließ daraufhin den Parkplatz und lief die Heegermühlerstraße entlang in Richtung Markt. Hinter der Bierakademie stand der Mann plötzlich erneut neben ihr. Er war mit einem Fahrrad gekommen und lud sie zum Pizzaessen ein, berichtet die Polizei Brandenburg weiter.

Schließlich gelang es ihr, sich der Situation zu entziehen.

Tatverdächtiger sprach nur gebrochen Deutsch

Der unbekannte Mann sprach nach den Angaben der Jugendlichen nur wenig Deutsch und hatte sich mit seinen Begleitern in einer Sprache unterhalten, die der 16- Jährigen unbekannt war.

Der Beschreibung nach ist der Gesuchte circa 176 Zentimeter groß . Zum Tatzeitpunkt trug er ein weißes T-Shirt, eine braune Stoffweste sowie eine dunkle Stoffhose.

Die Polizei veröffentlichte ein Phantombild des Mannes und fragt: Wer erkennt ihn? Wer weiß, wo er sich aufhält?

Polizei Brandenburg Das Phantombild.

Hinweise nimmt die Polizei in Bernau unter der Rufnummer 03338/3610 entgegen. Schriftliche Hinweise können auch unter https://polizei.brandenburg.de/onlineservice/hinweis-geben übermittelt werden.