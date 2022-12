Unfallopfer sollen Straße bei Rot überquert haben Furchtbares Unglück in Berlin: Ein Doppeldecker-Bus erfasst gleich zwei Jugendliche, ein Mädchen stirbt. dpa

In Berlin-Steglitz sind bei einem schweren Verkehrsunfall mit einem BVG-Bus zwei Fußgänger unter den Doppeldecker geraten. Dominik Totaro/dpa

Berlin -Nach dem schweren Busunfall am Samstagabend in Berlin-Lankwitz, bei dem eine 15-jährige Fußgängerin getötet und eine 14 Jahre alte Begleiterin schwer verletzt wurden, gibt es erste Erkenntnisse zur Ursache: Die beiden Mädchen sollen trotz roter Fußgängerampel über die Straße gegangen sein, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.