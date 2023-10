Teenager in Cottbus vermisst: Polizei bittet bei der Suche um Mithilfe

Die Polizei aus Cottbus bittet die Öffentlichkeit um Mithilfe bei der Suche nach dem vermissten Julian Gnüchtel. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, verließ der 15-Jährige am Freitag gegen 10.50 Uhr eine Jugendeinrichtung in der Cottbuser Thiemstraße. Seitdem wird er vermisst, der Polizei liegen nach eigenen Angaben keine Hinweise zu möglichen Anlaufpunkten des Jugendlichen vor.

Zuletzt soll Julian Gnüchtel eine dunkle Hose, einen dunklen Pullover und Turnschuhe getragen haben. Er ist etwa 1,70 Meter groß, von normaler Statur und hat kurze dunkelblonde Haare.

Die Polizei fragt Wer kann Hinweise zum aktuellen Aufenthaltsort von Julian Gnüchtel geben?

Wer hat ihn im Zeitraum von Freitag jetzt gesehen?

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Alle, die Hinweise geben können, bittet die Polizei sich an die Polizeiinspektion Cottbus/Spree-Neiße in Cottbus unter der Telefonnummer 0355/49371227 zu wenden.