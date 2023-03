Jugendlicher Autofahrer flüchtet vor Polizeikontrolle Ein 16-Jähriger hat sich unter Drogen und ohne gültigen Führerschein eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Der Jugendliche war am Samstagabend zusa... dpa

Berlin -Ein 16-Jähriger hat sich unter Drogen und ohne gültigen Führerschein eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Der Jugendliche war am Samstagabend zusammen mit einem 17-Jährigen in einem Mietauto auf der Pankstraße in Berlin-Mitte unterwegs, berichtete die Polizei am Sonntag. Als Polizisten ihn kontrollieren wollten, flüchtete er mit dem Wagen.