Jugendlicher nach Brandserie in Wohnheim festgenommen

Berlin -Ein Jugendlicher soll in der Nacht zu Montag in Berlin mehrere Mülltonnen und einen Laubhaufen angezündet haben. Der 15-Jährige wurde kurz nach den Taten in einem Wohnheim in der Fregestraße festgenommen, er räumte die Begehung der Taten ein, wie die Polizei mitteilte. Demnach kam bei der Suche nach dem Verdächtigen ein Polizeihubschrauber zum Einsatz. Die Kriminalpolizei ermittelt und prüft, ob er auch für weitere Fälle als Täter in Frage kommt.

Laut Polizei wurden in der Nacht in den Ortsteilen Friedenau, Schöneberg und Steglitz zwischen Mitternacht und 3.20 Uhr an sieben Orten brennende Müllcontainer gemeldet. Insgesamt wurden 16 Behälter zum Teil erheblich beschädigt. Durch den brennenden Laubhaufen, der in diesem Zeitraum an einer weiteren Stelle brannte, wurde ein abgestellter E-Scooter beschädigt. Die Feuerwehr konnte alle Feuer löschen, verletzt wurde niemand, wie es hieß.