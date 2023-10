Jugendlicher nach Unfall mit gestohlenem Auto gestorben

Cottbus -Ein 16-Jähriger ist zwei Tage nach einem Unfall mit einem gestohlenen Auto in Cottbus gestorben. Der Jugendliche erlag seinen schweren Verletzungen am Donnerstag im Krankenhaus, wie die Polizei am Freitagmorgen mitteilte. Zuerst hatte der rbb berichtet.

Der 16-Jährige und ein 15-Jähriger hatten am Dienstag ein Auto in einer Tiefgarage gestohlen. Die Polizei machte den Wagen ausfindig und versuchte ihn zu stoppen. Doch die Teenager rasten davon und fuhren mit dem Auto gegen einen Baum. Der 15-Jährige kam mit leichten Verletzungen ebenfalls ins Krankenhaus.