In rund einem Monat soll das Jugendwort des Jahres 2023 bekannt gegeben werden. Der Stuttgarter Verlag Langenscheidt, der die Auszeichnung jedes Jahr vergibt, hat die Liste der nominierten Wörter von zehn auf nunmehr drei verkürzt. Neben „goofy“ (komisch, tollpatschig) wurden auch die Begriffe „NPC“ (abwertend gemeint, Abkürzung für Non Playable Character) und „Side Eye“ (drückt Verachtung aus) ermittelt.

Nach der Vorauswahl kann jede und jeder auf der Website jugendwort.de einen Favoriten bestimmen. Für die Auswertung relevant sind laut Verlag nur die Stimmen der Teilnehmenden zwischen zehn und 20 Jahren. Der Gewinner wird am 22. Oktober bekannt gegeben.

Tagesschau-Sprecherin Susanne Daubner soll auch in diesem Jahr das Jugendwort des Jahres verkünden – und User in den sozialen Medien warten mit Spannung darauf. Daubner hatte dort erstmals 2021 mit dem Thema Jugendwort für Aufsehen gesorgt, als sie das Gewinnerwort „cringe“ (zum Fremdschämen) in staatstragendem Ton erklärte. Jugendwort des vergangenen Jahres war „smash“ (etwas mit jemandem anfangen).

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Diggah! Seien wir ehrlich: Susanne Daubner ist die Queen der Memes und gesamten Internets. #Yolo #Jugendwort pic.twitter.com/kIiI0Wheum — Benny Illinger (@IamIllgner) August 9, 2023