Julia Fox lernte als Domina das Schauspielern

New York -Sie ist für selbstbewusste und exzentrische Auftritte bekannt: die New Yorker Schauspielerin Julia Fox (33). In der US-Talkshow „The View“ berichtete sie nun davon, wie sie als 18-Jährige das Schauspielern gelernt habe - als Domina in einem Sado-Maso-Club in Manhattan. „Vieles daran ist Rollenspiel, Kostümspiel.“ Jeder der etwa fünf Kunden am Tag habe etwas anderes gewollt - vom bösen Schulmädchen bis zur Nonne. „Ich hatte all die Kostüme vorrätig“, so Fox. „Und so habe ich damals das Spielen gelernt“.

Sie habe es geliebt, Latex-Outfits zu tragen und sich komplett in eine Domina zu verwandeln. Die Arbeit sei für sie damals lukrativ gewesen: „Zu dieser Zeit waren 85 Dollar in der Stunde enorm für mich.“

Die Schauspielerin, über deren Treffen mit dem Rapper Kanye West im vergangenen Jahr viel berichtet worden war, erzählte in dem Interview auch von ihrem Weg aus ihrer Sucht hin zu einer Spiritualität, nachdem sie mehrere drogenabhängige Freunde verloren und ein Nahtoderlebnis in einem Rettungswagen gehabt habe. Fox hat auf Tiktok 1,7 Millionen Follower.