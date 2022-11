Julia Roberts zeigt seltenes Foto ihrer Zwillinge Die Schauspielerin gratuliert ihren Zwillingen zum 18. Geburtstag. Sie teilt dazu ein Kinderfoto der beiden mit der Welt. dpa

New Mexico -Zum 18. Geburtstag ihrer Zwillinge hat Hollywoodstar Julia Roberts („Erin Brockovich“) einen seltenen Einblick in ihr Familienalbum gewährt. Auf Instagram postete die 55-Jährige am Dienstag ein Bild von sich mit Hazel und Phinnaeus als Babys.