Junge auf E-Scooter an Kreuzung angefahren: Schwer verletzt Ein Kind auf einem E-Scooter ist in Berlin-Marzahn von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Der 13-Jährige wurde mit einer Verletzung am Bein zu... dpa

Ein Pfeil weist den Weg zur Notaufnahme eines Krankenhauses. bild Julian Stratenschulte/dpa/Symbol

Berlin -Ein Kind auf einem E-Scooter ist in Berlin-Marzahn von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Der 13-Jährige wurde mit einer Verletzung am Bein zur stationären Behandlung in eine Klinik gebracht, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Bisherigen Erkenntnissen zufolge soll der Junge am späten Mittwochnachmittag an der Kreuzung Rhinstraße/Allee der Kosmonauten eine rote Ampel missachtet haben. Ein Autofahrer, der den Angaben zufolge Grün hatte, stieß beim Überqueren der Kreuzung mit seinem Wagen mit dem Scooterfahrer zusammen, wie es hieß.