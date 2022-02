Eine 17-Jährige wird in Prenzlauer Berg von sechs Erwachsenen krankenhausreif geschlagen, weil sie in einer Straßenbahn keinen Mund-Nasen-Schutz getragen haben soll. Das teilte die Polizei Berlin am Sonntag mit, auch die Berliner Zeitung berichtete über den Fall. Jetzt hat sich das Opfer gemeldet. Die 17-Jährige widerspricht der Darstellung der Polizei energisch. Die Wahrheit sei „verdreht“ worden. Sie habe eine Maske getragen. Laut Polizei sei das Mädchen am Samstagabend in einer Tram der Linie M4 mit dem Sextett in Streit geraten, „weil diese die Jugendliche auf ihre fehlende Mund-Nase-Bedeckung angesprochen hätten“. Die junge Frau erlitt bei der Auseinandersetzung nach eigener Aussage ein Hirnschädeltrauma, ein Bauchtrauma, unzählige Prellungen und Verletzungen.

Die Berlinerin hat jetzt ein Video bei Instagram veröffentlicht, das sie im Krankenhaus zeigt. Die junge Frau ist nach eigener Aussage „körperlich und psychisch am Ende“. Sie sagt: „Der Grund dafür (für die Attacke, Anm. d. Red.) war, dass ich eine Ausländerin bin.“ Sie sei mehrmals als „Drecksausländerin“ beschimpft worden.„Geh dahin, wo der herkommst“, soll einer der Angreifer zudem gerufen haben.

Polizei Berlin will am Mittwoch Stellung beziehen

Der tatsächliche Ablauf der Gewalttat beschäftigt nun auch die Berliner Polizei. Die Behörde will im Laufe des Tages Stellung beziehen. „Uns ist das Video bekannt. Wir prüfen nun, ob es Missverständnisse bei der Aufnahme der Anzeige gab. Wir klären das“, sagte ein Polizeisprecher der Berliner Zeitung am Mittwochvormittag. Derzeit würden zudem Handyvideos der 17-Jährigen ausgewertet, die die verdächtigen Schläger nach der Tat zeigen.

Die Darstellung des Mädchens im Wortlaut:

„Am Samstag, den 5. Februar 2022 wurde ich gegen 20:10 Uhr an der Tramhaltestelle Greifswalderstraße von drei Männern und drei Frauen attackiert und zusammengeschlagen, was dazu führte, dass ich ins Krankenhaus musste. Ein Hirnschädeltrauma, ein Bauchtrauma, unzählige Prellungen und Verletzungen waren die Folgen. Der Grund dafür war, dass ich eine Ausländerin bin. In den Medien wird behauptet, dass der Grund ein fehlender Mund-Nasen-Schutz sei, was jedoch nicht der Wahrheit entspricht. Außerdem wäre es ebenso kein Grund zu 6. auf eine minderjährige Person zu gehen und diese zusammenzuschlagen. Zudem ich hinzufügen muss, dass ich die einzige war, die eine Maske getragen hat. Ich möchte mit diesem Beitrag die Wahrheit ans Licht bringen, weil meine Psyche das alles nicht mehr mit macht. Bitte lasst es uns verbreiten und für Gerechtfertigt sorgen!“