Garmisch-Partenkirchen - Wo ist Simone Higl? Die 22-jährige Frau gilt seit mehreren Tagen als vermisst. Die Polizei schließt ein Verbrechen nicht mehr aus. Simone Higl war zuletzt mit ihrem Wohnmobil im Landkreis Garmisch-Partenkirchen an der Grenze zwischen Deutschland und Österreich unterwegs. Das Wohnmobil wurde mittlerweile von der Polizei gefunden. Doch die junge Frau ist nach wie vor verschwunden.

Ein Polizeisprecher teilte mit, dass die 22 Jahre alte Simone Higl aus Frechholzhausen im Landkreis Aichach-Friedberg stammt. Sie war am vergangenen Montag, dem 17. Mai, mit ihrem auffälligen, bunten Wohnmobil in Richtung Berge losgefahren. Der Polizeisprecher sagte weiter, dass Simone Higl ihrer Familie mit einem Handy aufgenommene Fotos vom Aussichtspunkt Kramerspitz mit Blick auf Garmisch-Partenkirchen geschickt habe.

Polizei findet leeres Wohnmobil der Vermissten in Obergrainau

Am Pfingstsonntag habe sich die junge Frau wegen einer Familienfeier telefonisch melden wollen. Doch das tat sie nicht. Seither fehlt jedes Lebenszeichen von der 22-Jährigen. Weder ein Unfall noch ein Verbrechen können derzeit von der Polizei ausgeschlossen werden.

Wie es in der Mitteilung weiter heißt, wurde das Wohnmobil am Sonntagnachmittag von der Polizei am Wanderparkplatz Quellenhof in Obergrainau gefunden. Es sei leer und versperrt gewesen.

Wer hat die junge Frau gesehen oder kann Hinweise geben?

Beschreibung der Vermissten Etwa 1,54 Meter groß, schlank und etwa 45 Kilogramm schwer.

Sie hat schwarze, schulterlange Haare mit grünen Strähnchen.

Sie hat grüne Augen und trägt eine Brille oder Kontaktlinsen.

In beiden Ohren trägt sie Ohrringe.

Sie trägt meist schwarze Kleidung mit grünen Akzenten.

Die Vermisste führt ein älteres schwarzes Klappfahrrad mit der weißen Aufschrift Chiemsee mit.

Hinweise zum Aufenthaltsort der Vermissten nimmt jede Polizeidienststelle entgegen.