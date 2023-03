Junge Strafgefangene spenden über 2500 Euro an Erdbebenopfer Gefangene der Jugendstrafanstalt Berlin (JSA) haben bei einer Spendenaktion 2677 Euro für die Erdbebenopfer in der Türkei und Syrien gesammelt. Viele der jun... dpa

Berlin -Gefangene der Jugendstrafanstalt Berlin (JSA) haben bei einer Spendenaktion 2677 Euro für die Erdbebenopfer in der Türkei und Syrien gesammelt. Viele der jungen Strafgefangenen hätten Verwandte oder Freunde in den betroffenen Regionen, hieß es in einer Mitteilung der Justizsenatsverwaltung am Freitag. Die Geldspende soll an das Hilfsorganisationen-Bündnis „Aktion Deutschland Hilft“ gehen und von dort an Opfer und Familien in den Erdbebengebieten verteilt werden.