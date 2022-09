Potsdam - Ein Junge soll in Potsdam eine 87 Jahre alte Frau überfallen haben - nun sucht die Polizei nach Zeugen. Der Verdächtige soll am 14. Mai gegen 13.45 Uhr gemeinsam mit zwei Mädchen einer Seniorin die Handtasche entrissen haben, er sei davon gerannt. Die Frau war an der Südrampe der Humboldtbrücke in Potsdam unterwegs und stürzte durch den Überfall so, dass sie sich verletzte und ins Krankenhaus gebracht werden musste. Laut Polizei besteht der Verdacht, dass der Junge noch an einem weiteren Überfall auf ein älteres Opfer am gleichen Tag beteiligt war.