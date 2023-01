Jungen in Berlin missbraucht: Zehn Jahre Haft und Sicherungsverwahrung Er bot Familien Hilfe an und wurde dann zum Täter: Nach jahrelangem Missbrauch von Kindern ist ein 59-Jähriger zu zehn Jahren Haft mit anschließender Sicherungsverwahrung verurteilt worden. dpa

Die Justitia ist an einer Scheibe am Eingang zum Oberlandesgericht zu sehen. In Berlin ist ein Mann wegen des jahrelangen Missbrauchs von Kindern verurteilt worden. dpa/Rolf Vennenbernd

Berlin -Ein 59-jähriger Berliner ist wegen des jahrelangem Missbrauchs von Kindern am Freitag zu zehn Jahren Haft verurteilt worden. Zudem ordnete das Landgericht der Hauptstadt eine anschließende Sicherungsverwahrung an. 128 sexuelle Übergriffe in der Zeit von Mai 1999 bis September 2021 sahen die Richter als erwiesen an. Die Opfer, vier Jungen, waren damals 6 bis 14 Jahre alt. Der Mann wurde unter anderem des besonders schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern und des schweren Missbrauchs von Schutzbefohlenen schuldig gesprochen. Einem Opfer soll der 59-Jährige ein Schmerzensgeld von 20.000 Euro zahlen.