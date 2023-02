Junger Brandenburger in Kapstadt vermisst: Foto aufgetaucht

Ein junger Mann wird seit einer Woche in Kapstadt vermisst. Nun kursiert ein mutmaßliches Foto einer Sicherheitskamera von ihm in den sozialen Netzwerken.

Die Suche nach einem deutschen Touristen, der seit einer Woche in der südafrikanischen Metropole Kapstadt vermisst wird, ist nach Angaben von Rettungskräften am Dienstag fortgesetzt worden.

Die Bergwacht unterstütze die Polizei bei der Suche nach dem 22-Jährigen in mehreren bei Besuchern beliebten Wandergegenden, unter anderem auf dem Karbonkelberg im Kapstädter Vorort Hout Bay, sagte der Sprecher des Südafrikanischen Bergvereins, David Nel, der Deutschen Presse-Agentur. „Das Gebiet wurde bisher ohne Erfolg abgesucht“, sagte Polizeisprecher André Traut. Widrige Wetterbedingungen hätten die Suche zudem erschwert.

Wo ist Nick? Bruder startet Suchaufruf auf Facebook

Laut einem Medienbericht handelt es sich bei dem Vermissten um den 22-jährigen Nick F. aus dem brandenburgischen Döbern im Kreis Spree-Neiße. Sein Bruder verfasste, kurz nachdem der Kontakt zu ihm abriss, einen Suchaufruf in den sozialen Medien.

Der junge Mann habe demnach am Morgen des 15. Februar seine Unterkunft in einem Vorort von Kapstadt verlassen und sei zuletzt in dem berühmten Einkaufszentrum V&A Waterfront gesehen worden. Seither fehlt von Nick F. jede Spur.

Mutter über Nick: „Ruhiger Student aus Südbrandenburg“

Seine Mutter Jana F. sagte gegenüber der südafrikanischen Presse:„ Unser Sohn Nick ist ein ruhiger Student aus Südbrandenburg in Deutschland. Seit dem 5. Februar verbringt er seinen Urlaub allein in Kapstadt und hat sich sehr auf diesen Urlaub gefreut. Er ist ein sportlicher junger Mann, der gerne wandert. Während seines Aufenthalts in Kapstadt hatte er täglich Kontakt zur Heimat. Als er am Donnerstag immer noch nicht auf seinem Handy zu erreichen war, haben wir Nicks Vermieterin kontaktiert.“ Der junge Mann wurde daraufhin in Kapstadt als vermisst gemeldet. Die Polizei leitete eine Fahndung ein – bisher ohne Erfolg.

Suchaufruf der Polizei South African Police

Vermisst in Kapstadt: Wollte Nick den Karbonkelberg besteigen?

In sozialen Medien kursierte ein von einer Sicherheitskamera aufgenommenes Foto, das den Brandenburger am 15. Februar in Sportkleidung auf dem Weg zu einem Wanderpfad am Fuße des Karbonkelbergs zeigt. Die Polizei bestätigte, der Mann sei dort von einem Fahrdienst abgesetzt worden.

Nick F. war nach Angaben der Polizei am 6. Februar in das Land am Südzipfel Afrikas eingereist. Auf der Facebook-Suchanzeige hieß es zudem, Nick sei am Donnerstag für einen Surf-Kurs angemeldet gewesen, dort aber nicht erschienen.

Seine Kleidung und Wertgegenstände befanden sich den Angaben zufolge in seinem Zimmer im Gästehaus. Die deutsche Botschaft in Südafrika bestätigte, sie sei über den Fall informiert worden und mit den südafrikanischen Behörden sowie den Angehörigen des Vermissten in Kontakt.