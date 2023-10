Jungs werfen in Oberhavel Schaumküsse

Mühlenbeck -Attacke mit Schaumküssen: Zwei 15-jährige Jugendliche haben auf der Hauptstraße in Mühlenbeck (Oberhavel) mit der zuckrigen Süßigkeit um sich geworfen und durch ein geöffnetes Autofenster eine Frau getroffen. „Das hätte auch in einen Unfall münden können“, sagte ein Sprecher der Polizei am Sonntag. Der 41 Jahre alte Autofahrer habe eine Gefahrenbremsung durchgeführt. Die fliegenden Schaumküsse trafen den Wagen außen und auch den Mantel der Beifahrerin. Die beiden Jungen hatten sich die Süßigkeit am Samstag in einem Supermarkt gekauft und diese dann „aus Jux und Dollerei“ geworfen, wie der Polizeisprecher sagte.